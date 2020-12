Canadá aprova utilização da vacina da Pfizer

“Os canadianos podem estar confiantes de que o processo de revisão foi rigoroso e que temos sólidos sistemas de monitorização. O Health Canada e a Agência de Saúde Pública do Canada acompanharão de perto a segurança da vacina assim que ela estiver no mercado e não hesitarão em agir se forem identificadas quaisquer preocupações de segurança”, indicou a Health Canada num comunicado.

O Canadá deverá receber até 249.000 doses da vacina da Pfizer/BioNTech este mês e quatro milhões de doses até março.

A entidade reguladora indicou que a vacina é para ser utilizada por pessoas com mais de 16 anos, mas adiantou que as farmacêuticas que a produziram estão a fazer mais testes clínicos em crianças de várias idades e que a situação poderá alterar-se.

A vacina da Pfizer/BioNTech já foi aprovada pelo Reino Unido e responsáveis disseram esperar a aprovação nos Estados Unidos dentro de dias.

O Canadá adquiriu 20 milhões de doses da vacina, que exige a toma de duas doses por pessoa, e tem opção para mais 56 milhões.

O Health Canada está a analisar três outras vacinas, incluindo a da Moderna.

Segundo dados no ‘site’ da Health Canada, o país contava até terça-feira com 429.035 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, dos quais 12.867 morreram com covid-19.