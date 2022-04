Campeonatos de natação terminam com 10 recordes nacionais absolutos

O nadador do Benfica e a nadadora do Louzan Natação/EFAPEL alcançaram novos máximos nas finais, depois de já o terem conseguido nos 100 metros livres, por duas vezes, e nos 100 metros costas, respetivamente, com João Costa a fazê-lo ainda nos 100 metros costas, Miguel Nascimento a igualar a melhor marca nos 50 metros livres e Ana Pinho Rodrigues a bater por duas vezes a marca dos 50 bruços.

Após ter concluído a eliminatória em 23,69 segundos, marca suficiente para ‘destronar’ o recorde de Simão Morgado que vigorava desde 05 de abril de 2009 (23,72 segundos), Diogo Ribeiro quebrou o seu máximo recém-estabelecido na final, ao sagrar-se campeão nacional com um tempo de 23,54 segundos.

Após bater o também benfiquista Miguel Nascimento, segundo classificado, com marca de 23,86 segundos, e de Glauber Silva (Foca Quinta da Lixa), com 24,55 segundos, o júnior de 17 anos encerrou os campeonatos com quatro recordes nacionais absolutos – dois nos 100 metros livres e dois nos 50 mariposa – e ainda seis novos máximos em juniores.

Com mínimos para os Europeus absolutos de Roma, em agosto de 2022, e para os europeus e mundiais de juniores, Diogo Ribeiro assumiu o objetivo de alcançar o pódio no europeu de juniores, em declarações aos canais da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

“É um balanço superpositivo. Os meus treinadores estão também de parabéns. Agora o objetivo é nadar para um ‘top-3’ no Europeu de juniores e para uma final no Mundial de juniores”, afirmou.

Também Camila Rebelo bateu o recorde nacional na eliminatória, ao percorrer a distância de 200 metros costas em 02.15,00 minutos, menos duas centésimas de segundo face ao que Rita Frischknecht conseguira em 09 de fevereiro de 2020, e baixou essa marca em mais de três segundos na final que a consagrou como campeã nacional.

A nadadora do Louzan Natação/EFAPEL cumpriu a prova decisiva em 2.11,18 minutos, marca que lhe valeu os mínimos para os Europeus de Roma e que lhe permitiu superar por mais de oito segundos a vice-campeã Catarina Mestre (Natação de Lisboa), que fez 2.19,47 minutos, e a terceira classificada Ana Ramos (FC Porto), com 2.21,57 minutos.

Para a atleta, os dois títulos nacionais e os três recordes nacionais absolutos são o “produto de muito trabalho” que lhe permitiu ‘baixar’ da casa dos 02.15 minutos em que nadava “há dois anos” para a casa dos 02.11 minutos e confessou ter o “sonho” de participar nos Jogos Olímpicos.

Também o nadador Francisco Santos, do Sporting, alcançou os mínimos para os Europeus de Roma em 200 metros costas, ao vencer a final com um tempo de 1.59,10 minutos.

Para o diretor desportivo da federação, José Machado, os quatro dias de campeonatos nacionais no Centro Olímpico das Piscinas Municipais de Coimbra tiveram “um conjunto de resultados fora de série”, que comprovam o aparecimento de “vários nadadores com potencial para o alto rendimento”.

“É importante saber que há um lote muito promissor de valores por todo o país e que têm em conjunto a mesma vontade de mudar o paradigma da natação portuguesa. (…) A natação portuguesa pode sonhar mais alto do que ser apenas campeão de trimestre, Península ou de algum outro grupo. A meta é uma final olímpica e isso ainda continua muito distante”, realçou.