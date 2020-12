Campeonato dos Açores regressa mas só será disputada a primeira fase

Esta foi a decisão que saiu da reunião de quarta-feira à noite entre os dez clubes que formam a competição regional.



Assim sendo, o CFA volta aos campos dos Açores a 24 e 31 de janeiro, com aos dois jogos em atraso do clube lagoense (receção ao Santiago, para a 1.ª jornada; e deslocação à Graciosa para enfrentar o Marítimo, para a 2.ª jornada), antes de ser reatado em definitivo a 7 de fevereiro, com a ronda 8.

Com a decisão de não avançar com a segunda fase (que seria dividida em Grupo do Campeão e Grupo da Manutenção), o Campeonato de Futebol dos Açores terminará a 18 de abril, com a 18.ª jornada.

O acordo foi alcançado apesar de vários emblemas defenderem o reinício da prova para março.

Com sete jornadas disputadas, o Angrense lidera o campeonato com 14 pontos, mais um que Lusitânia e Operário, sendo que os fabris têm dois jogos em atraso