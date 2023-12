Campeonato dos Açores de 2024 começa em abril na ilha Terceira

A prova do Grupo Desportivo Comercial, o Azores Rallye, passa agora para o fim do calendário (dias 8 e 9 de novembro), passando o estatuto de prova de abertura do CAR para o Além Mar Rali TAC, do Terceira Automóvel Clube, nos dias 5 e 6 de abril.



Calendário 2024

5 e 6 abril: XXVI Além Mar Rali TAC (asfalto), Terceira Automóvel Clube;

24 e 25 maio: XXXV Rali Ilha Azul (terra), Clube Automóvel do Faial;

28 e 29 junho: Além Mar Rali (terra), Grupo Desportivo Comercial;

9 e 10 agosto: XLIII Explore Santa Maria (asfalto), Clube Asas do Atlântico;

27 e 28 setembro: XXVII Além Mar Rali - 45.º Ilha Lilás (asfalto), Terceira Automóvel Clube;



18 e 19 outubro: XII Picowines Rali (asfalto), Pico Automóvel Clube;

8 e 9 novembro: Azores Rallye (terra), Grupo Desportivo Comercial.