Campeões da época 2018 galardoados sexta-feira

O evento vai ter lugar no São Miguel Park Hotel, a partir das 21h00, local onde tradicionalmente esta cerimónia se realiza há alguns anos a esta parte. Campeonato de Motocrosse São Miguel/Além Mar 2018 Classe MX2 1.º João Ponte 2.º Abel Carreiro 3.º Rodrigo Benevides

Depois do arranque das provas de motocrosse no último domingo, os campeões de 2018 serão homenageados esta sexta-feira, dia 10 de maio

