Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome da ilha de São Miguel

Trata-se da 40ª campanha do Banco Alimentar, sempre com o propósito de "apelar à generosidade da população para a doação de alimentos que depois são destinados às famílias mais carenciadas da ilha", adianta comunicado do Banco Alimentar.



Colaboram nesta ação mais de oito centenas de pessoas - voluntários e devidamente identificados - diretores e colaboradores de loja, manobradores de carga, PSP, transportadores, transitários, etc.





Toda esta equipa estará dispersa pelos 44 pontos de recolha espalhados por todos os concelhos da ilha de São Miguel, durante a campanha.





Ao longo destes dias, a sede do Banco Alimentar também estará de portas abertas para receber quem se queira juntar a esta causa com as suas doações.





Acrescenta o comunicado que os produtos mais necessários são os que têm maior validade de consumo, nomeadamente leite, arroz, conservas, azeite e óleo, açúcar, farinha, bolachas, massas, cereais, papas, etc.



Refira-se que nos primeiros quatro meses deste ano, o Banco Alimentar de ilha São Miguel já apoiou cerca de 3.545 pessoas, ou seja 1.003 agregados familiares.