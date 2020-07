Câmara Municipal da Horta e o Clube Naval da Horta assinam protocolo

A parceria representa um investimento municipal de 32 mil euros e prevê apoiar diversas atividades daquela instituição nomeadamente o desenvolvimento da atividade desportiva do clube, a promoção e modernização administrativa e financeira, a remodelação e a conservação da frota e outros eventos desportivos organizados pelo clube náutico do Faial.



Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, salientou a importância do Clube Naval para o desenvolvimento do concelho e para a consagração da Horta enquanto cidade-mar dos Açores, enaltecendo igualmente o esforço e a dedicação que a direção do Clube Naval da Horta emprega na promoção daquela instituição, da cidade da Horta e da ilha do Faial.



“O CNH dá um contributo muito importante para que o Porto da Horta e a Ilha do Faial estejam cada vez mais envolvidos na Náutica Internacional de Recreio, mas também na Vela Internacional. A divulgação do Faial e do arquipélago dos Açores que é promovida pelo Naval da Horta é de ressalvar, para além, claro está, de todo o trabalho que desenvolve junto dos mais novos”, afirmou José Leonardo Silva, citado em nota.