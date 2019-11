Câmara estuda criação de rotunda na Avenida Antero de Quental

Autarquia de Ponta Delgada está a desenvolver um estudo para aumentar a fluidez de trânsito na Avenida Antero de Quental. Projeto vai estar concluído no final do primeiro trimestre de 2020 e prevê a construção de uma rotunda

A Câmara Municipal de Ponta Delgada está a realizar um estudo para construir uma rotunda na Avenida Antero de Quental, no cruzamento da rua da Vitória com a rua do Paiol, com o objetivo de minimizar os constrangimentos provocados pelo trânsito naquela zona da cidade.





