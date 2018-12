Câmara do Nordeste leva idosos a conhecer presépios da ilha

A Câmara Municipal do Nordeste proporcionou, na passada sexta-feira, a cerca de 120 utentes, uma visita a alguns presépios da ilha

O presidente da autarquia do Nordeste, António Miguel Soares, e os dois vereadores do executivo, acompanharam o passeio, tendo este começado pelo presépio da freguesia da Achadinha, que está patente no salão paroquial da localidade, até dia 6 de janeiro.





Seguiu-se a cidade da Ribeira Grande, com uma receção nos Paços do Concelho proporcionada pelo presidente do município, Alexandre Gaudêncio, e ainda uma passagem pela Igreja Matriz para apreciar uma exposição de arte sacra.





O passeio dos idosos terminou na freguesia das Furnas com uma visita ao presépio exposto nas Caldeiras e a oportunidade de saborear ou levar para casa o típico bolo lêvedo das Furnas.





A atividade foi oferecida e organizada pela Câmara Municipal do Nordeste, que neste mês de dezembro proporcionou também um almoço convívio aos idosos utentes do Cartão Social.