Câmara do Corvo com orçamento de 2,3ME quer construir mercado municipal em 2022

Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, o socialista José Manuel Silva, avançou que o Orçamento foi aprovado a semana passada com os votos a favor do PS, tendo a coligação PPM/PSD/CDS-PP e a CDU votado contra.

“Destaco, como sempre, a vertente das despesas com pessoal, que são cerca de 900 mil euros, e temos previsto para este ano várias obras principiais, como sendo a construção de um mercado municipal, que deve orçar os 420 a 430 mil euros”, declarou o autarca.

A construção de um mercado já estava prevista em 2021, mas o projeto não avançou porque “as empresas de construção que têm trabalhado no Corvo não têm dado vazão às encomendas”.

José Manuel Silva realçou que o concurso para a construção de um mercado vai ser lançado “logo no início de 2022”, esperando-se que a execução física aconteça até ao “final do primeiro semestre”.

“O mercado vai ser na zona antiga, onde era uma antiga mercearia. Vamos recuperar uma antiga mercearia para criar ali uma galeria com seis espaços para que os turistas e os locais tenham um sítio para comprar produtos do Corvo”, assinalou.

Em 2022, o município, o único daquela ilha, pretende requalificar o Parque da Quinta, um espaço de lazer e de merendas que “precisa de novos equipamentos e de uma nova imagem”.

A autarquia tem também 400 mil euros para concluir a “repavimentação da zona antiga” da vila.

José Manuel Silva disse ainda que a Câmara voltou a optar pela aplicação de 5% na taxa variável do IRS.

“Nós somos a câmara do país com menos receitas próprias, ou seja, cerca de 3,4%. Em termos de IRS, nós optámos pela taxa dos 5%, a taxa máxima, que representa cerca de 18 mil euros”, afirmou.

O Corvo é a ilha (e o concelho) menos populosa das nove do arquipélago, apresentando agora 386 habitantes, menos 44 do que em 2011, de acordo com os dados preliminares dos Censos 2021.

Com 17,21 quilómetros quadrados, a ilha do Corvo tem apenas uma Câmara Municipal, sendo aquele o único município de Portugal que não tem qualquer freguesia.

Segundo o Eyedata, o Corvo tem 70 trabalhadores da administração pública por cada mil habitantes, um valor acima da média nacional, que é de 13,48.