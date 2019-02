Câmara do Comércio dos Açores quer perceber impacto de abandono da rota de Providence

Mário Fortuna considerou que as empresas públicas têm de ter “um cuidado adicional em informar o público em geral da razão de ser das políticas que seguem” e que “é preciso perceber melhor em que é que esta decisão impacta nos resultados da empresa e na qualidade do serviço que a empresa pode prestar".

O economista falava aos jornalistas após uma reunião com os restantes membros regionais do consórcio Forward, um programa que pretende promover a investigação nas regiões ultraperiféricas da Europa, do qual faz parte a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores.

O presidente da associação empresarial comentou, assim, o anúncio feito pela transportadora aérea açoriana de que iria abandonar, entre junho e setembro, a ligação entre os Açores e Providence, reforçando, por outro lado, a rota entre o arquipélago e Boston com 12 ligações semanais.