Câmara do Comércio de Angra preocupada com final dos apoios à atividade económica

Desta forma, e de acordo com comunicado, a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo vai propor, amanhã, na reunião da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, às suas congéneres de Ponta Delgada e da Horta, que se agende um encontro com todas as “associações empresariais com sede na Região, para se consensualizarem posições para o cenário atual e, sobretudo, soluções para o cenário pós-pandémico e pós-moratórias, este último já a pairar no horizonte das empresas”.





A CCAH, refere, ainda que com o avanço do processo de vacinação na região, no país e mesmo na Europa, “deseja-se que as empresas dos vários setores de atividade possam voltar, em breve, a funcionar em pleno, sem restrições na sua atividade regular”. No entanto, e em especial nos setores mais fustigados pela crise, “há a necessidade urgente para que os apoios às empresas”, criados para mitigar os efeitos devastadores da pandemia, tenham continuidade temporal, até porque a “recuperação se prevê lenta e gradual”.





Com a reunião, com todas as associação com sede na região, a CCAH pretende construir um documento comum, com perspetivas, cenários e soluções para a recuperação económica dos Açores.