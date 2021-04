Câmara de Vila Franca vai distribuir testes rápidos às empresas

Em comunicado, a autarquia explica que estas decisões surgem “na sequência do recente agravamento da situação epidemiológica da Covid-19 no concelho”.

Deste modo, passará a ser aplicado aos seus trabalhadores e colaboradores o regime de trabalho em espelho, por períodos de uma semana, “de modo a garantir, aproximadamente, a presença simultânea de metade do respetivo efetivo”, refere o mesmo comunicado.

Antes do regresso ao serviço presencial nos diversos edifícios da autarquia, que ocorrerá às terças-feiras, será feita no dia anterior, a testagem de todos os trabalhadores/colaboradores que regressam ao serviço presencial, “de modo a garantir a segurança destes últimos, bem como dos cidadãos que se dirijam aos diversos serviços municipais”.

Serão também cedidos “periodicamente” testes rápidos aos estabelecimentos comerciais do concelho, cujos funcionários contactam com o público no exercício das suas funções, adianta a Câmara.