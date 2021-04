Câmara de Ponta Delgada mantém apoio ao Azores Rallye

O anúncio foi feito pela presidente da autarquia, Maria José Duarte, aquando de uma audiência com o presidente do Grupo Desportivo Comercial, Rui Moniz, refere nota.





No encontro, a autarca e o vice-presidente da autarquia, Pedro Furtado, congratularam-se com o facto de Ponta Delgada ser uma vez mais o ponto de partida e de chegada do Azores Rallye, uma prova desportiva que se tem apresentado como um excelente veículo de promoção de Ponta Delgada e dos Açores enquanto destinos turísticos.





Refira-se que o Azores Rallye está agendado para decorrer entre 6 a 8 de maio.