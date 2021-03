Câmara de Ponta Delgada celebra 475.º aniversário com programação ‘online’

A celebração começa na quinta-feira, dia 01 de abril, com a conferência “Olhar o Futuro – Como imagino Ponta Delgada daqui a 50 anos?”, que conta com vários intervenientes dos mais diversos setores e será transmitida em direto na página de Facebook da autarquia, às 20h30.

No dia 02 de abril, sexta-feira, é inaugurada, às 11h00, a exposição “Presidentes da Câmara Municipal de Ponta Delgada 1900-2020”, que estará patente na Praça do Município.

É também na sexta-feira que a presidente da autarquia, Maria José Duarte, preside à Sessão Comemorativa dos 475 anos da cidade, no Salão Nobre da Câmara, seguindo-se a apresentação pública do projeto de requalificação da Praça Gonçalo Velho Cabral, da autoria do Atelier Backlar.

A sessão comemorativa será transmitida em direto no Facebook e no Youtube da Câmara.

A “Sinfonia n.º 6 de Beethoven em Fá Maior Op. 68 – Pastoral”, pela Sinfonietta de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Amadeu Resendes, inaugura a programação musical, no sábado, com a transmissão online e através da RTP/Açores, às 21h00, do concerto gravado no Teatro Micaelense, sem presença de público.

Segue-se, no domingo, às 17h00, o concerto da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Marco Torre, com os solistas Jéssica Sousa, Aníbal Raposo e Luís dos Anjos, gravado no Coliseu Micaelense.

As celebrações encerram na segunda-feira, dia 05 de abril, com a videoconferência “Resiliência em Tempos de Pandemia”, em que participam as cidades geminadas com Ponta Delgada.