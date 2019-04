Câmara de Ponta Delgada abre nova Loja do Munícipe PDL Total

Entrou esta segunda-feira em funcionamento a segunda Loja do Munícipe PDL Total, apresentando-se como um moderno espaço de atendimento com uma oferta especializada, à semelhança da loja já existente no edifício dos Paços do Concelho, nas áreas de taxas e licenças, contraordenações e execuções fiscais, ambiente, expediente geral, obras particulares, obras municipais, água e saneamento, entre outras.

Está situada na Rua Dr. João Francisco de Sousa, n.8, no chamado 'Edifício Azul', e insere-se nas política de proximidade do executivo de Ponta Delgada.



A nova loja dispõe de nove lugares de estacionamento para os cidadãos que se deslocam ao espaço, um dos quais para mobilidade condicionada. Foi, igualmente, criado estacionamento para motociclos e para bicicletas.

O horário de atendimento é das 08h30 às 15h30.