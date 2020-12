Câmara de Lagoa edita guia Museu de Lagoa-Açores

O guia intitulado 'Museu de Lagoa-Açores/Na Rota Museológica', foi editado em formato bilingue, português e inglês, e destina-se a dar a conhecer a oferta museológica da instituição, indica nota.

O mesmo possui 31 páginas ilustradas com imagens e mapas e, caracteriza cada um dos núcleos museológicos que integram o Museu de Lagoa-Açores.

Numa versão digital e estruturado por freguesias do concelho, o documento reúne toda a informação relativa aos 15 espaços museológicos, nomeadamente em Santa Cruz, o convento de Santo António; o Núcleo Museológico da Memória; o Núcleo Museológico do Presépio; o Núcleo Museológico da Casa do Romeiro; a Coleção Visitável da Matriz de Lagoa; a Casa da Cultura Carlos César e o Núcleo Museológico da Tenda do Ferreiro Ferrador. Na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, o Núcleo Museológico do Alambique, no Cabouco, o Núcleo Museológico do Cabouco e, em Água de Pau, a Mercearia Central – Casa Tradicional. Na freguesia da Ribeira Chã, o Núcleo de Arte Sacra e Etnografia; o Núcleo Museológico da Casa-Museu Maria dos Anjos Melo; o Núcleo Museológico da Adega; o Núcleo Museológico da Agricultura e o Quintal Etnográfico.

Através deste guia, “todos os interessados poderão percorrer, descobrir ou relembrar, o património material e imaterial, nos espaços museológicos do Museu de Lagoa-Açores cujas coleções, centradas nas artes e na etnografia, possibilitam a descoberta da história, do património, das tradições, da identidade e da memória do povo lagoense”.

O guia 'Museu de Lagoa-Açores/Na Rota Museológica' será enviado a todos os estabelecimentos de ensino da ilha de São Miguel, bem como à Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores, sendo que todos os interessados poderão descarregar o mesmo através do portal da autarquia, no seguinte link: https://lagoa-acores.pt/menu/viver/cultura/museus.