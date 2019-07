Câmara de Lagoa disponibiliza transferes gratuitos para o Caloura Blues

No âmbito da 2ª edição do Caloura Blues, que decorre nos dia 26 e 27 de julho na Baixa d'Areia, a autarquia de Lagoa vai disponibilizar transferes gratuitos para o local do evento e parque de estacionamento.

De acordo com nota de imprensa, o acesso ao recinto faz-se de forma pedonal, através do Jubileu, estando esta via encerrada ao trânsito a partir do entroncamento com a Rua dos Moinhos, porém a autarquia irá disponibilizar um serviço de transportes gratuitos, que funcionará entre as 19 horas e as 04 horas. Os pontos de recolha são a paragem de autocarro localizada no entroncamento da Estrada Regional de Água de Pau com a Rua Foral Novo (junto à Santinha), Praça da República e entrada do Caloura Hotel Resort.





Por outro lado, um terreno para parque de estacionamento, localizado na Estrada Regional – Amoreirinha, situado a cerca de 500 metros da Santinha, estará à disposição dos interessados.





No que diz respeito ao recinto, este estará dividido por duas zonas, sendo que ambas terão zonas lounge, com bares, gastronomia e um ecrã gigante de projeção dos concertos. O mesmo abrirá todos os dias às 21 horas, com exceção da zona da gastronomia que abre às 19 horas para refeições. A bilheteira funcionará das 18 horas às 01h30, sendo que haverá espaços de venda de senhas de consumo, nomeadamente para bebidas e gastronomia tanto no exterior, como no interior do festival.





O Caloura Blues é organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com a empresa Ninemedia e conta com nomes, este ano, como Boo Boo Davis, Paulo Gonzo, Luís Barbosa Band e The Ramblers.