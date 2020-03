Câmara da Ribeira Grande suspende eventos até 31 de março

No seguimento do plano de contingência interno que apresenta um conjunto de procedimentos de prevenção à infeção por Covid-19, e na sequência do comunicado divulgado pelo Governo dos Açores, a Câmara da Ribeira Grande decidiu suspender, até 31 de março, os eventos culturais, recreativos e desportivos sob a sua égide.

De acordo com nota, "fica suspensa até à data supra toda a programação prevista no âmbito das comemorações dos vinte anos de reinauguração do Teatro Ribeiragrandense, podendo as mesmas transitar para data a anunciar oportunamente".

Se, em tempo útil e de acordo com a agenda do Teatro Ribeiragrandense e dos artistas já contatados, não for possível efetivar no seu todo, ou em parte, a programação delineada, será efetuado o reembolso dos bilhetes já adquiridos, refere, ainda, a nota.



Ficam canceladas, também, até 31 de março, todas as atividades previstas para a biblioteca municipal Daniel de Sá, museus, arquivo municipal e espaços de turismo.

A Feira do Chocolate, prevista para abril (por altura da Páscoa), também fica cancelada.



Saliente-se que nos Açores, não há registo de casos positivos no que refere a esta epidemia.