Câmara da Ribeira Grande requalifica espaços desportivos

O presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, acompanhou a conclusão dos trabalhos acompanhado pelo vereador do Desporto, Filipe Jorge, realçando as mais-valias que as melhorias introduzidas representam para quem diariamente usufrui daquele espaço.





Citado em nota, o autarca refere que “as obras realizadas incidiram no reforço da segurança e renovação dos equipamentos. Este é um tipo de intervenção que temos realizado um pouco por todo o concelho com o intuito de salvaguardar a segurança e bem-estar dos utilizadores e, ao mesmo tempo, melhorar as condições físicas dos espaços”.





Alexandre Gaudêncio recordou que “nos tempos mais recentes já foram alvo de intervenções camarárias os espaços desportivos da Ribeirinha, Conceição e o estádio municipal”, revelando que está prevista a “requalificação do campo de jogos das Calhetas e o da rua de São Paulo, em Rabo de Peixe.”





A Câmara da Ribeira Grande tem aproveitado a pausa na atividade desportiva devido à pandemia para realizar as intervenções necessárias para que os jovens possam voltar a usufruir dos espaços com renovadas condições para a prática da atividade física.