Câmara da Ribeira Grande renova contratos com associações desportivas

A Câmara da Ribeira Grande procedeu à assinatura dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo com as diferentes associações desportivas da ilha de São Miguel onde estão inscritos clubes do concelho, nomeadamente de futebol, futsal, hóquei em patins, patinagem artística, ténis de mesa, ciclismo, voleibol e judo.

Este ano e pela primeira vez, foi celebrado um contrato com a Associação de Judo do Arquipélago dos Açores que vai permitir apoiar as inscrições de cerca de uma centena de atletas que já praticam a modalidade no Clube de Judo da Ribeira Grande, clube que recentemente viu duas atletas dos seus escalões de formação conquistar três títulos regionais, adianta nota de imprensa





Na ocasião, o presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, explicou que esta é uma “medida de apoio específica ao nível das filiações dos atletas nas respetivas associações desportivas”, realçando o facto de, no ano passado ter sido celebrado um contrato-programa com a Associação de Patinagem de São Miguel e que, este ano, pela primeira vez, “estabelecermos contrato com a Associação de Judo do Arquipélago dos Açores”, o que vai ao encontro do desejo de “diversificar a oferta formativa aos jovens do concelho”, disse citado na mesma nota.





O edil relembrou ainda a importância desta iniciativa, no sentido de que “fomos pioneiros nesta medida e continuamos a ser a única autarquia dos Açores que apoia as inscrições dos atletas, transferindo diretamente para as respetivas associações os montantes relativos às inscrições dos atletas. É uma medida direcionada para a formação dos jovens e de apoio ao desporto federado que tem visto aumentar o número de atletas no concelho”.





A celebração destes contratos permite que as associações desportivas recebam diretamente da autarquia o montante referente às inscrições dos atletas dos clubes da Ribeira Grande, libertando-os de um pesado encargo financeiro no início de cada época desportiva.





Os contratos assinados envolvem as inscrições de cerca de 1100 atletas distribuídos pelas diferentes modalidades de catorze clubes, num montante total que ronda os trinta e seis mil euros.





Alexandre Gaudêncio recordou ainda que a autarquia aumentou, em 2019, o montante total de apoio aos clubes do concelho: “Os apoios aos clubes do concelho são no montante de 200 mil euros, valor ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio do Desporto que se traduz num aumento de dez por cento em comparação com o ano anterior. Reflete o esforço que a câmara tem tido em acompanhar o aumento do número de clubes e de modalidades que estão a surgir no concelho”, disse.