Câmara da Ribeira Grande promoveu novos testes de despiste à Covid-19

A testagem abrangeu cerca de 150 funcionários das empresas de diversos ramos de atividade, não tendo sido detetado qualquer caso positivo, refere nota de imprensa.





“A nossa intenção é testar o máximo de pessoas que, diariamente, no exercício das suas funções no comércio, contactam com dezenas de outras pessoas. É uma medida preventiva que minimiza o risco de propagação do vírus e reforça a segurança de quem trabalha nos estabelecimentos comerciais e de quem os frequenta”, explicou Alexandre Gaudêncio, citado na nota.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande acompanhou o processo e sustentou que este é o caminho a seguir. “Ao alargarmos a realização de testes rápidos ao comércio que aderiu ao selo 'Covid Free' estamos a dar um sinal claro do nosso empenho na salvaguarda da saúde de todos permitindo, em simultâneo, que as atividades comerciais desenvolvam a sua atividade com a normalidade possível de acordo com as recomendações de segurança”.





Alexandre Gaudêncio acrescentou que “no contexto epidemiológico atual consideramos ser da maior importância testar o máximo de pessoas que conseguirmos de modo a obtermos uma deteção rápida da doença e, consequentemente, implementarmos as medidas de isolamento que conduzam à contenção da transmissão do vírus”.