Câmara da Ribeira Grande promove 'Feira do Mar Com Vida'

De acordo com nota, a iniciativa insere-se no âmbito do projeto “Mar 2020” e tem como objetivo promover e divulgar produtos piscícolas locais e serviços de turismo ligados ao mar, existentes no concelho.

O evento irá contar com oradores em vários painéis durante o dia 4, destacando-se a abertura do evento pelas 9h30 com a presença do presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, e a diretora regional das pescas, Alexandra Guerreiro.



Serão apresentados vários projetos por empresas e entidades públicas, promovendo o que é feito no concelho da Ribeira Grande.

O dia 5 de novembro está reservado para um “Showcooking”, a partir das 10h30, pelo chef Cláudio Pontes, promovido pela associação Local Food Culture.

Os dois dias do evento são abertos ao público.