Câmara da Ribeira Grande aprova apoios para o desporto

A Câmara da Ribeira Grande aprovou os apoios ao desporto para os clubes do concelho, no montante de 200 mil euros, valor ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio do Desporto que se traduz num aumento de dez por cento em comparação com o ano anterior.

“Esse valor traduz-se num esforço que a câmara tem tido em acompanhar o aumento do número de clubes e de modalidades que estão a surgir no concelho. É um apoio que visa o apoio efetivo ao desporto e à atividade física junto das crianças e jovens, através dos seus clubes”, disse o vereador do Desporto da autarquia, Filipe Jorge.





Citado em nota de imprensa, o vereador do Desporto acrescentou que “também temos tido a preocupação de, logo na primeira reunião camarária do ano, levar para aprovação os apoios às entidades desportivas do concelho de modo a que estas os possam receber o quanto antes e fazerem face aos seus compromissos desportivos.”





Outra medida de apoio que tem sido implementada nos últimos anos é o apoio às filiações dos atletas federados, através da celebração de contratos programa de desenvolvimento desportivo com várias associações desportivas, contratos que envolvem as inscrições de mais de mil atletas num montante total que ronda os trinta e seis mil euros.





De acordo com nota da autarquia, este ano, e pela primeira vez, será celebrado contrato programa com a Associação de Judo do Arquipélago dos Açores que permitirá apoiar as inscrições de cerca de uma centena de atletas que já praticam a modalidade no Clube de Judo da Ribeira Grande, clube que recentemente viu três atletas dos seus escalões de formação conquistarem o título de campeões regionais.





Na ocasião, Filipe Jorge, lembrou que esta é uma “medida de apoio específica ao nível das filiações dos atletas nas respetivas associações desportivas”, realçando o facto de, no ano passado ter-se celebrado contrato-programa com a Associação de Patinagem de São Miguel e que, este ano, pela primeira vez, “estabeleceremos contrato com a Associação de Judo do Arquipélago dos Açores”, o que vai ao encontro do desejo de “diversificar a oferta formativa aos jovens do concelho.”





A celebração dos contratos programa com as várias associações desportivas abrange as modalidades de futebol, futsal, hóquei em patins, patinagem artística, judo, ténis de mesa, ciclismo e voleibol e pretende-se que, nos próximos anos, “possamos abranger mais modalidade do concelho através dessa medida de apoio”, frisou Filipe Jorge.





Explica a nota que em matéria de investimento, a edilidade colocou no orçamento de 2019 cerca de 1,8 milhões de euros para a construção do novo campo de jogos da vila de Rabo de Peixe e está em fase de conclusão a empreitada de construção dos novos balneários no estádio municipal da Ribeira Grande.





De salientar ainda que será dada continuidade aos apoios a eventos/projetos desportivos que se realizam ao longo do ano, como são os casos da meia maratona Ribeira Grande – Ponta Delgada, um evento intermunicipal que terá lugar no dia 10 de março, o Ecologic Trail Run, com a novidade deste ano decorrer num formato desdobrado ao longo de dois dias (22 e 23 de junho) ou o mundial de surf, previsto para setembro.





Também o Centro Municipal de Marcha e Corrida da Ribeira Grande continuará a funcionar à semelhança dos anos anteriores, mantendo o foco na promoção da atividade física e criando hábitos de vida saudáveis junto da população, objetivos que têm sido plenamente cumpridos e reconhecidos com a atribuição, no final do ano passado, do galardão “Ribeira Grande – Município Amigo do Desporto”.