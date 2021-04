"Presidência Aberta" nas Quatro Ribeiras

De acordo com nota, na agendada do executivo municipal está a visita às obras de requalificação das instalações que darão lugar à futura Mercearia das Quatro Ribeiras. Refira-se que este projeto decorre de celebração de um protocolo entre o município e a junta de freguesia.





Recorde-se que do protocolo assinado, a “junta de freguesia comprometia-se a ceder um espaço no seu edifício sede, para a instalação da mercearia (com condições para exposição de produtos, armazém, instalações sanitárias e parque de estacionamento), enquanto à Câmara Municipal da Praia da Vitória cabiam o apoio jurídico na preparação do caderno de encargos do concurso público que foi lançado, os investimentos necessários à adaptação das infraestruturas, assumindo ainda, futuramente, os encargos com água e luz”, explica a nota.





Para além dessa visita, marcada para as 14h00, no edifício sede da junta de freguesia, a “Presidência Aberta” vai contar com contactos com os munícipes (audiências devem ser agendadas previamente, junto do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, até ao próximo dia 16 de abril, através dos contactos 295 540 200/211 ou para o endereço de correio eletrónico gabinete.presidencia@cmpv.pt), bem como visitas a investimentos públicos municipais, a empresas e instituições locais.





Ao final do dia, pelas 19h00, realizar-se-á a reunião pública de Câmara pública, na Casa do Povo das Quatro Ribeiras.