Câmara da Praia da Vitória aumenta em 30% apoios ao desporto de formação

A Câmara Municipal da Praia da Vitória assinou com todos os clubes desportivos do concelho os contratos programa de apoio à atividade desportiva, ao abrigo do novo Regulamento de Apoio aos Clubes Desportivos, que aumenta em 30% os apoios à formação e passa a apoiar as deslocações para fora da ilha das equipas seniores.

De acordo com nota de imprensa, Tiago Ormonde, vereador com competência em matéria de Desporto, enalteceu as vantagens do novo regulamento de apoio, aprovado em finais do ano passado, nomeadamente pelo aumento dos apoios concedidos a todos os clubes desportivos.





“Esta é a primeira atribuição de apoios que fazemos no âmbito do novo regulamento de apoio aprovado em dezembro passado. Com esta nova regulamentação juntamos o desporto de formação e o desporto sénior, possibilitando mais e melhores apoios a todas as coletividades com atividade desportiva”, afirmou.





O vereador explicou que “no desporto de formação foram atualizados os valores unitários por atleta, o que faz com que o valor total recebido, este ano, seja em 30% superior ao valor recebido até ao ano passado. Na globalidade foram atribuídos cerca de 35 mil euros aos vários clubes nas várias modalidades” com escalões de formação.





Para os escalões seniores, “foi adotado um novo critério de apoio, que se coaduna mais com a visão promocional que este executivo camarário tem, pelo que os apoios passam a ser em função do número de deslocações que cada equipa faz para fora da Região”.





Com a nova regulamentação passaram a vigorar novas regras de apoio da autarquia da Praia da Vitória aos clubes desportivos, “no sentido de promover a melhoria da qualidade da prática desportiva”, definindo-se claramente “o apoio financeiro anual a conceder aos escalões de formação e às equipas que disputam competições ao nível nacional”, assim como “as condições gerais de utilização das instalações desportivas geridas pelo município”, finalizou.