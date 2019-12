Câmara da Povoação inaugura Presépio das Caldeiras das Furnas a 7 de dezembro

O Presépio das Furnas contará, novamente, este ano, com mais de 5 mil lâmpadas e cerca de 500 figuras com algumas modificações e inovações, numa organização da autarquia da Povoação em parceria da Junta de Freguesia local.

Desta forma, de 24 a 26 de dezembro e de 30 até 2 de janeiro o Presépio ficará iluminado continuamente. Nos restantes dias, a iluminação estará disponível das 18h00 à 01h00.

Recorde-se que o Presépio das Furnas começou em 1976, ao que tudo indica, com um Grupo de Jovens das Furnas (J.D.F.) que, na altura, também tinha dotes para a pintura, música e teatro.

Durante muito tempo a ornamentação do Presépio das Caldeiras foi uma responsabilidade da Junta de Freguesia local, levada a cabo com o apoio da edilidade povoacense.



Nos últimos anos este encargo tem sido totalmente suportado pela Câmara Municipal da Povoação, contando com o apoio logístico da Junta de Furnas.

Nesta quadra natalícia, o Presépio das Caldeiras das Furnas ficará exposto até meados de janeiro e contará com animação, em dezembro, aos fins de semana, nomeadamente no dia 13 com Lina Freitas e Andreia Amaral; no dia 21 com Mário Fernandes; no dia 28 com Trio Origens (Rafael Carvalho, César Carvalho e Carolina Constância) e ainda no dia 4 de janeiro com a Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação.