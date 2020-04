Câmara da Povoação implementa novas medidas de apoio

Desta forma e de acordo com nota da autarquia, foi criado uma linha de apoio financeiro municipal excecional, através do Gabinete de Ação Social, contemplando as “isenções de pagamento do consumo da água e serviço de recolha de resíduos, apoio no pagamento dos consumos de água, da luz, de gás e rendas de habitação e outras despesas devidamente comprovadas (na mesma percentagem da perda de rendimentos), aquisição e entrega de géneros alimentícios”.

A autarquia isenta ainda o pagamento de rendas de habitações que sejam do município com referência aos meses de março, abril, maio e junho, bem como e, nestes mesmos meses, estão isentos os pagamento de concessão de espaços públicos.

Por outro lado, em colaboração com as juntas de freguesia do concelho foi criado um serviço de apoio ao domicílio, para entrega de medicamentos e de bens essenciais a idosos e pessoas em situação de isolamento e sem rede direta de apoio.

A Câmara da Povoação cancelou as Festividades do Corpo de Deus e a Gala Regional do Pequenos Cantores Caravela D’Ouro, permitindo, desta forma, direcionar esforços financeiros para apoio às famílias, entidades e empresas do concelho.

Refere a nota que “o cancelamento de eventos possibilita à autarquia a disponibilidade financeira para aquisição dos 70 computadores portáteis e 30 acessos à internet, para corresponder às necessidades do “Ensino à Distância” implementado”.

De referir que em todas as freguesias do concelho da Povoação, decorre periodicamente a limpeza e desinfeção dos espaços públicos. A autarquia disponibiliza ainda “viseiras ao comércio e serviços do concelho, as quais foram cedidas por benemérito anónimo”, finaliza a nota.