Câmara da Madalena distingue melhor aluno da Escola Cardeal Costa Nunes

Distinguida pelo seu desempenho e resultados alcançados no ano letivo transato, a jovem recebeu das mãos do presidente da autarquia, José António Soares, o cheque-prémio no montante de 2.500 euros, atribuído anualmente com o objetivo de reconhecer publicamente o esforço académico dos alunos, das famílias e das suas escolas.





“Ciente da importância do papel que a educação desempenha no desenvolvimento da comunidade, o município da Madalena tem vindo a apostar numa estratégia educativa ambiciosa, atribuindo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar, com intuito de promover o sucesso e garantir a continuidade de estudo dos jovens do nosso concelho”, refere o autarca em nota.