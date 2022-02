Câmara da Lagoa e NELAG promovem Cartão Jovem Municipal

Ao longo das próximas semanas, as turmas das escolas da Lagoa, nomeadamente a Escola Secundária, Escola Básica Integrada de Água de Pau e INETESE, contam com a visita dos elementos da equipa do CJM com o propósito de divulgar toda a informação acerca do Cartão Jovem Municipal, indica nota.





Nestes primeiros dias do processo de divulgação, a adesão por parte dos jovens conta já com uma centena de inscrições”.





O Cartão Jovem Municipal é uma iniciativa de caráter gratuito e que se destina a facilitar a fixação e vivência dos jovens no concelho de Lagoa, assumindo-se, também, como um veículo de informação, divulgação e promoção dos vários serviços do concelho e do comércio tradicional local.





Com este projeto, a autarquia da Lagoa pretende, ainda, reforçar a motivação e consequente participação dos jovens em atividades de interesse de cariz social, cultural, desportivo ou outro.





Este cartão concede aos jovens, entre os 12 e os 30 anos, um conjunto alargado de vantagens que promovem a aquisição de serviços em áreas como o turismo, o desporto, a ocupação de tempos livres, as tecnologias de informação, entre outras.





Algumas das vantagens do CJM são, por exemplo, tarifa reduzida nas entradas no Complexo Municipal de Piscinas, acesso a uma avaliação física por ano para realização de monitorização da condição física, descontos em eventos culturais e desportivos, colóquios e seminários, organizados pela autarquia, desconto de 100 por cento do aluguer dos campos municipais em regime diurno, acesso a informação sobre oportunidades de formação, estágios, bolsas e iniciativas com relevância para a juventude, entre outras.





Acrescem, ainda, as vantagens concedidas pelas entidades parceiras, como comércio local, clubes, associações culturais e recreativas.