Câmara da Horta protocola mais de 600 mil euros com as juntas de freguesia

“A Câmara Municipal da Horta tem uma política de delegação de competências que nos orgulha em qualquer lado onde estejamos, porque somos, na verdade, das autarquias que mais delega por habitante nas juntas de freguesia”, afirmou o presidente da autarquia, José Leonardo Silva, durante a sessão de assinatura das adendas aos contratos e acordos com as juntas de freguesia do concelho para 2019.

A cerimónia de assinatura dos acordos de execução e dos contratos interadministrativos de delegação de competências com as juntas de freguesia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho na manhã de terça-feira.



Num valor global que ascende a mais de 600 mil euros, o presidente da autarquia frisou que esta "é uma aposta para continuar em relação ao futuro e que se está perante um investimento reprodutivo que tem tido uma resposta positiva por parte das junta de freguesia", disse citado em nota de imprensa.



Apesar do esforço que representa para o município, esta aposta permite "manter a aproximação dos autarcas às suas populações e garantir um conjunto de postos de trabalho".



Na ocasião, o autarca desafiou ainda as juntas de freguesia a serem parceiras da CMH na promoção de novos projetos de investimento na ilha do Faial.



Também o Fundo Próprio de Investimento é um instrumento que a CMH disponibiliza às autarquias do Faial para atraírem novos investimentos. De referir que, já este ano, será disponibilizado 50% do valor previsto através deste ins trumento conforme aprovado em sede de assembleia municipal.