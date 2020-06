Câmara da Horta prepara requalificação da zona da Ribeirinha

A intervenção, levada a cabo pela Câmara Municipal da Horta, em parceria com o Governo Regional dos Açores, surge em virtude dos estragos causados pelo Furacão Lorenzo, que afetou, sobremaneira, as áreas circundantes ao Porto da Feteira, refere nota da autarquia.



Em visita ao local, o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, explicou que a intervenção está já a ser levado a cabo o estudo prévio por um gabinete de arquitetura e inclui a asfaltagem dos acessos ao porto, parte da Rua da Igreja e artéria paralela à Igreja Paroquial.



Por sua vez o Parque Infantil, junto à zona de lazer, está numa fase mais avançada, estando em curso a adjudicação dos trabalhos de reabilitação e a aquisição de novos equipamentos.



Para José Leonardo Silva, “esta é apenas uma de muitas outras intervenções que vão decorrer, no nosso concelho, fruto dos estragos provocados pelo Furacão Lorenzo e que aqui, na freguesia da Feteira, tiveram uma abrangência relativamente extensa”, disse citado na nota.



“Devemos olhar para esta intervenção como uma oportunidade que surgiu associada a um cataclismo natural, mas, para a Câmara Municipal da Horta, é o momento para sarar uma ferida e dar nova vida a uma área naturalmente apetecível para residentes e turistas, que assim ganha uma nova imagem que a valorize, ainda mais, no futuro”, acrescentou o presidente da Câmara Municipal.