Câmara da Horta desafia jovens a defender o Ambiente

Desta forma, até à próxima quarta-feira, dia 11 de junho, as crianças e jovens dos 6 aos 14 anos de idade, poderão colocar, em desenho, as suas preocupações relacionadas com esta vertente ambiental e, em contrapartida, para além da publicação das suas propostas, através da rede social Facebook, estão previstos, prémios aos três trabalhos com maior número de gostos registados até ao dia 21 de junho, envolvendo, dessa forma, toda a comunidade escolar nesta iniciativa.



Assim, do primeiro ao terceiro ciclo do ensino básico, onde o ensino presencial se encontra suspenso e, por conseguinte, as próprias campanhas ambientais levadas a efeito pelos serviços de ambiente da autarquia, é agora tempo de refletir sobre a biodiversidade e o que se pretende para o meio-ambiente, também na ilha do Faial.



Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, “este é um pequeno gesto, neste mês que dedicámos à Criança, mas que se pensarmos bem, tem ainda maior alcance do que simplesmente colocar as crianças e os jovens a realizar trabalhos sobre o meio-ambiente: tem, sobretudo, a preocupação de alertar que devemos estar sempre preocupados com a qualidade do nosso meio-ambiente e não apenas quando se realizam campanhas ambientais”, disse citado em nota.



“Queremos que a mensagem de um concelho limpo e amigo do ambiente, numa ilha em que o ambiente é de facto a nossa qualidade, seja um desafio dos mais novos e uma preocupação constante das nossas famílias”, frisou o autarca, para quem o período de pandemia que estamos a viver “não deve ser desculpa para desmobilizarmos nos objetivos, mas antes de os reforçarmos e defendermos ainda com maior energia”.