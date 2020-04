Câmara da Horta apoia Associação de Bombeiros do Faial

Habitualmente este protocolo é celebrado aquando do aniversário da cooperação, mas tendo em conta a situação do novo coronavírus, a autarquia antecipou a transferência no valor de 72 mil euros, por forma a que "nada falte em termos de resposta às necessidade de socorro e de apoio à população, que nesta fase de combate à pandemia tem tido um maior nível de exigência", refere o presidente da Câmara da Horta em comunicado.



Para José Leonardo Silva “não há instituição faialense que nos diga tanto como a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial e essa é uma das razões pelas quais decidimos, já no início deste ano, que seria a primeira instituição do nosso concelho a merecer a chave de honra da nossa cidade. Assim, logo que seja possível, pretendemos registar publicamente esse reconhecimento”.



O protocolo garante, igualmente, o necessário apoio na implementação do Plano de Emergência e Proteção Civil da Horta, documento cuja revisão esteve 30 dias em discussão pública e que deverá agora entrar na fase final de aprovação pela Câmara Municipal da Horta.