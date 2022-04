Câmara com obras nas zonas “conquistadas aos automóveis” no centro de Ponta Delgada

Em comunicado, o município adianta que está a “promover várias intervenções” no centro histórico de Ponta Delgada, no “âmbito de um processo de requalificação urbana” e “dinamização económica” da ‘baixa’ da maior cidade açoriana.

“A autarquia está a melhorar o espaço público de forma a eliminar os constrangimentos à circulação e vivência das pessoas nas áreas agora conquistadas aos automóveis para que as pessoas e os empresários da restauração e do comércio local possam desfrutar do mesmo”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo disse à Lusa fonte oficial do município, as obras, que vão abranger o lado sul do largo da Matriz, vão ter uma duração máxima de um mês e meio, não sendo possível, para já, contabilizar o valor da intervenção uma vez que se trata de uma administração direta da autarquia.

A Câmara Municipal acrescenta que pretende melhorar as “condições para a criação de esplanadas e de expositores de produtos” na zona da Matriz, onde também vai ser “instalada uma estrutura de lazer amovível”.

“[O objetivo é] potenciar a vivência no espaço público pelas pessoas e pelos comerciantes enquanto decorre o procedimento do concurso de ideias destinado à requalificação do espaço urbano, a desenvolver em parceria com a secção dos Açores da Ordem dos Arquitetos”, afirma o presidente do município, o social-democrata Pedro Nascimento Cabral, citado no comunicado.

A autarquia salienta que as obras na “rede viária e na melhoria das acessibilidades viárias” nas ruas da Misericórdia e Doutor José Bruno Tavares Carreiro já estão concluídas, estando ainda “previstas outras intervenções para o Largo do Aljube e para a rua dos Mercadores”.

Mais de 1.200 pessoas reivindicam a reabertura ao trânsito do centro histórico da cidade de Ponta Delgada, nos Açores, numa petição, entregue a semana passada no município, revelaram os peticionários no sábado.

No dia 03 de dezembro de 2021, foi anunciado que, de 09 de dezembro a 02 de janeiro de 2022, a circulação automóvel estaria interditada em várias ruas do centro histórico de Ponta Delgada, tendo sido disponibilizados três autocarros gratuitos para fazer a ligação, aos sábados, entre os parques de estacionamento e o centro da maior cidade açoriana.

Em meados de dezembro, um grupo de 50 comerciantes do centro histórico de Ponta Delgada entregou à câmara municipal um abaixo-assinado a pedir a “reabertura imediata” das ruas encerradas ao trânsito no período festivo, alegando que estavam a notar uma diminuição de clientes.

No final do mês, a autarquia disse ter recebido outro abaixo-assinado, subscrito por 230 pessoas, a apoiar a decisão.

Já no início deste ano, o município decidiu tornar definitivo o encerramento ao trânsito daquelas ruas, anunciando um concurso de ideias para a requalificação do espaço urbano.