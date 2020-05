Câmara avança com construção do Centro Sócio-Pastoral dos Remédios

De acordo com nota, a obra tem um prazo de execução de 140 dias e foi agora adjudicada e está orçada no valor de 143.688 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

O edifício será constituído por dois pisos, num total de 210 metros quadrados de construção, sendo 130 no piso zero e 80 no piso 1.

No piso zero, ficarão localizadas a sala de velório, instalações sanitárias, arrecadação e o hall de distribuição.

Já o piso 1 será constituído por salas de catequese, instalações sanitárias e o hall de distribuição.