O concerto será abrilhantado com a participação de músicos locais e artistas de renome nacional, nomeadamente a Filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu e seus convidados: Sancha Gaspar, Sílvia Gaspar, João Rodrigues (Tenor do Teatro de São Carlos) e Rui Baeta (Barítono da Orquestra do Algarve) - sob a batuta do Maestro Francisco Rocha.