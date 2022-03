BTL recebeu 45.569 visitantes e contou com 1.407 expositores

Assim, a feira, “que decorreu entre 16 e 20 de março na FIL, faz um balanço muito positivo e tem a convicção que esta foi uma das edições onde foram concretizados mais negócios, segundo os vários indicadores preliminares”, lê-se no comunicado.

“Esta foi a melhor resposta que o setor do turismo podia ter dado após dois anos de interregno da BTL, e foi demonstrativa da resiliência e da enorme capacidade deste que é um dos mais importantes setores da economia nacional”, referiu.

“Assim, e, apesar da previsível redução do número de visitantes, motivado pela situação pandémica à escala global, em que muitos países apresentam ainda um conjunto de restrições face às viagens, a BTL recebeu 45.569 visitantes entre profissionais e público geral e contou com a participação de 1.407 expositores (diretos e indiretos), um número superior ao da última edição”, destacou.

Na última edição antes da pandemia, em 2019, a feira recebeu cerca de 70 mil visitantes, segundo dados divulgados nessa altura.

Este ano, a BTL contou ainda “com a presença de 94 ‘buyers’ [compradores] provenientes de 18 mercados: Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Chéquia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Países Baixos, Hungria, Índia, Israel, México, Noruega, Polónia, Reino Unido e Suécia”, sendo que “o número de expositores que participaram neste programa foi de 256 e as reuniões agendadas atingiu o número recorde de 1.404”, sublinhou a feira.

“De salientar que um dos objetivos estratégicos da BTL para os próximos anos é de se afirmar como o grande 'marketplace' do setor do turismo”, sendo que Dália Palma, gestora de feira, destacou, citada na mesma nota, que “a sensação do dever cumprido” está “intimamente ligada ao elevado nível da satisfação dos expositores nas duas dinâmicas de negócio, B2B e B2C”, bem como “à opinião do público que visitou a BTL, e que cada vez mais se desloca com o intuito de comprar as suas férias”, de acordo com a mesma nota.