Bruno Belo passa a exercer funções como diretor regional

Bruno Belo de 50 anos, é natural da ilha das Flores e licenciado em Organização e Gestão de Empresas, mantendo o seu lugar de origem e os direitos a ele inerentes.

“A formação, as reconhecidas capacidades técnicas e de chefia, bem como a respetiva experiência e relevante atividade profissional desenvolvida pelo Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, Bruno Filipe de Freitas Belo, permitem-nos concluir pelo seu adequado perfil e pela posse dos requisitos estabelecidos na lei para o exercício do cargo de Diretor Regional do Empreendedorismo e Competitividade”, pode ler-se numa nota publicada ontem em Jornal Oficial.