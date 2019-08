Boris Johnson anuncia suspensão do Parlamento até 14 de outubro

“Os deputados terão muito tempo para debater”, disse Johnson numa declaração transmitida pela televisão Sky.

A medida já tinha sido avançada por alguns ‘media’ britânicos, provocando uma queda da libra esterlina e críticas da oposição como uma forma de impedir os deputados de impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo.

A ‘rentrée’ parlamentar está prevista para terça-feira, 3 de setembro.

De acordo com a medida anunciada pelo primeiro-ministro, as sessão legislativa é suspensa a 10 de setembro até 14 de outubro, dia em que retoma os trabalhos com o tradicional discurso da Rainha Isabel II, com o programa do Governo britânico.