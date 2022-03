Borell sublinha eficácia "muito grande" no apoio militar da UE

Falando no Parlamento Europeu, na comissão para os Negócios Estrangeiros, Joseph Borrell explicou que já está em curso a segunda tranche de cerca de mil milhões de euros de apoio militar à Ucrânia e que não está previsto nenhum aumento da ajuda financeira.

Borell indicou que o apoio militar da UE está a chegar através de centros logísticos situados junto das fronteiras com a Ucrânia.

O responsável da diplomacia considerou que sem este apoio militar, em particular sem as armas de defesa anti-tanques e anti-aéreas, as perdas na Ucrânia “seriam muito mais graves”.

Joseph Borrell revelou ainda que a União Europeia apoiará a procuradoria do Tribunal Penal Internacional numa investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia.