Bombeiros resgataram 89 pessoas de incêndio num prédio em Mumbai

Em fevereiro, 17 pessoas morreram depois de um incêndio num hotel de seis andares em Nova Deli, que começou numa cozinha não autorizada no telhado do edifício.

Os incêndios são comuns na Índia, onde as leis de construção e normas de segurança são muitas vezes desrespeitadas por construtores e moradores.

Um robô, Robofire, foi utilizado para controlar o fogo, segundo reportou a agência indiana de notícias Press Trust of India, sem dar detalhes.

Os bombeiros conseguiram restringir o incêndio e o fumo ao terceiro e quarto andares, onde tudo começou, segundo More. A causa do incêndio não é ainda conhecida.

Dezasseis camiões lutaram contra as chamas e evacuaram o edifício usando plataformas hidráulicas, segundo o oficial dos bombeiros Rohan More, salvando 89 pessoas, sem qualquer registo de feridos.

Os bombeiros resgataram 89 pessoas do incêndio num edifício de nove andares em Mumbai, depois de o fogo ter deflagrado hoje na capital financeira da Índia nos escritórios de uma companhia telefónica estatal.

