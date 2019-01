Bombeiros de Ponta Delgada gratos por nova ambulância mas dizem ser insuficiente

As mais lidas

O autarca sublinhou que o apoio prestado “está além da regular e corrente cooperação financeira que o município tem para com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada” e mostrou-se “satisfeito, porque, na verdade, a associação está a receber para dar: para dar melhor resposta às necessidades do transporte dos doentes não urgentes”.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, salientou que “antes não havia uma carrinha de transporte de doentes não urgentes com esta qualidade e agora há”, acrescentando que “o município de Ponta Delgada continuará na identificação das necessidades da associação” e mantém a intenção de a “continuar a apoiar”.

Segundo o dirigente, “são necessários os meios suficientes para poder responder a 2.500 alertas por mês, uma média de 66 mil quilómetros feitos por mês, atender aos dois concelhos, que são 280 quilómetros quadrados, a uma população residente de 83.200 pessoas e à população flutuante” e as ambulâncias de transporte urgente e não urgente de doentes “são manifestamente insuficientes ainda para o grande movimento”.

