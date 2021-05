Bombeiros da Madalena com novos equipamentos de desencarceramento

Segundo nota, foram entregues duas escoras hidráulicas, que permitirão melhorar a capacidade de resposta e assistência em casos de acidente ou sinistro complexo.



No decurso da cerimónia de entrega destes novos equipamentos, que contou com a presença do secretário regional da Saúde, foi ainda realizada a bênção da nova viatura adquirida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena.



Refira-se que esta corporação conta com um corpo operacional composto por 52 elementos, tendo respondido em 2020 a mais 4300 ocorrências.