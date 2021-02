Bolieiro valoriza medidas "acertadas" e tomadas a tempo nos Açores

"Não andamos atrás do prejuízo, prevenimos sempre os riscos. As nossas medidas têm sido sempre preventivas", destacou José Manuel Bolieiro, reconhecendo que, mesmo com medidas por vezes "impopulares", estas são as "necessárias" para conter o avançar da pandemia.

O governante falava em Ponta Delgada, numa conferência de imprensa que teve como foco a apresentação do programa da presidência pelos Açores da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP), que decorre durante este ano.

Existem presentemente 118 casos ativos de Covid-19 nos Açores, sendo 98 em São Miguel, 15 na Terceira, dois no Faial e três em São Jorge.

No que refere ao processo de vacinação, já tomaram as duas doses na região mais de cinco mil pessoas e estão a ser cumpridas as metas estabelecidas, asseverou Bolieiro.

"Cumprimos os objetivos até esta fase. Veremos como vai evoluir este processo de distribuição de vacinas", acrescentou ainda, recusando desilusões por eventuais dificuldades de acesso a um número maior de vacinas.