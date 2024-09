Bolieiro sublinha importância do desporto na “formação de carácter”

O governante falava na cerimónia da XXIII Gala do Desporto Açoriano que decorreu terça-feira à noite, no Auditório do Ramo Grande, na ilha Terceira, um evento que distinguiu 131 atletas e entidades, dois jornalistas, 32 personalidades e atribuiu um troféu na categoria de alto rendimento e 37 troféus para classificações nacionais e internacionais, sendo 18 individuais e 19 coletivos.

“Esta gala é um fim, que reconhece mérito nos resultados já alcançados, mas é também um princípio, porque é motivadora para prosseguirmos na senda de uma prática desportiva, de um processo educativo pedagógico e estimulante e pela saúde de cada um e de todos”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado em nota do Governo.



A ginasta Leonor Januário e o basquetebolista Simão Teixeira Codorniz foram distinguidos com os troféus Atleta do Ano.



Bruno França recebeu o prémio de Prestígio Desportivo Anual e Eduardo Monteiro, antigo Diretor Regional do Desporto, recebeu o prémio de Carreira de Prestígio.