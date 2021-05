Bolieiro enaltece visita de “diálogo, diagnóstico e compromisso” do Ministro da Economia

Os Açores, sublinhou José Manuel Bolieiro, querem ter uma “participação na gestão das linhas de financiamento da entidade”, sempre com a premissa de que existe confiança do Governo Regional “na sociedade Açoriana e no tecido empresarial” do Arquipélago.

O desenvolvimento regional, acrescentou ainda, “não pode prescindir” de uma “relação colaborativa” com o Governo da República e as instâncias europeias, sendo necessário, advoga José Manuel Bolieiro, “potenciar a pedagogia estratégica no contexto europeu” no que diz respeito às Regiões Ultraperiféricas, como os Açores.

“É preciso todos os dias marcar presença e lembrar que somos uma Região Ultraperiférica”, em que é necessária uma “modelação das políticas” comunitárias para assegurar o pleno desenvolvimento da Região.

E concretizou: “Precisamos que o Governo do nosso país permaneça forte na defesa da coesão e continuidade territorial”.

O governante falava numa unidade hoteleira em Ponta Delgada, depois de o Ministro da Economia, Siza Vieira, ter apresentado a empresários e deputados à Assembleia Legislativa alguns dos traços-gerais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o seu impacto nos Açores.

Antes, numa audiência no Palácio de Sant’Ana, o Presidente do Governo declarou querer, com o PRR, “priorizar” verbas para as empresas privadas, e não apenas para o investimento público.

“Queremos fortalecer a capitalização do nosso tecido empresarial para criar robustez para a criação de riqueza que tem emergência e fundamento”, assinalou.

José Manuel Bolieiro e Pedro Siza Vieira visitaram hoje também a nova unidade industrial da empresa Finançor.