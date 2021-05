Bolieiro diz que declarações de Tato Borges “não foram felizes”

O Presidente do Governo Regional pronunciou-se ontem, pela primeira vez, sobre as críticas do presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia a uma reportagem do Açoriano Oriental, salientando que “não foram felizes”. Contudo, afirma que “mantém a confiança” no perito em saúde pública.