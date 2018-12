Bolieiro defende ampliação e otimização das zonas balneares

José Manuel Bolieiro, que falava na zona balnear dos Poços, reconheceu ser preciso “termos um sentido estratégico de aumentar a oferta de zonas balneares, para evitar uma excessiva concentração e assegurar boas condições de fruição e de segurança”, mas alertou para a complexidade, nos Açores, nas intervenções no mar. “Nós estamos no atlântico norte. E aqui o mar é, efetivamente, bem mais mexido, sendo que qualquer obra marítima em Ponta Delgada e nos Açores é sempre mais dispendiosa e suscetível de precisar de recuperação e reabilitação constante”, sustentou o edil.

Por uma questão de segurança, o autarca pediu também prudência no que respeita à ideia de manter abertas as zonas balneares durante o ano inteiro.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada interveio na zona balnear dos Poços, valorizando o espaço comum às freguesias de Capelas e de São Vicente Ferreira e que se apresenta como uma “boa referência do concelho inteiro, da ilha de São Miguel e dos Açores” e um “ícone de atração turística”.

Na visita ao projeto executado no âmbito do Orçamento Participativo, o Presidente destacou o brio das juntas de freguesia de Capelas e de São Vicente Ferreira, que estão sempre vigilantes à melhoria das condições dos espaços de usufruto público, e, numa palavra dirigida aos proponentes do projeto, congratulou-se com o bom exemplo do exercício da democracia participativa.

“A colocação dos postes de iluminação ajuda a fruição e melhora as condições de segurança”, explicou, felicitando as freguesias de Capelas e São Vicente Ferreira, os utilizadores da piscina natural dos Poços e os proponentes.

“Estou satisfeito com o feito e vigilante com o que falta fazer”, assumiu José Manuel Bolieiro.

A visita ao espaço contou com a presença dos autarcas locais, bem como de um grupo de banhistas, que expressaram a sua satisfação pela obra executada pelo Município de Ponta Delgada e que vem melhorar as condições de fruição e de segurança do espaço.

Espaço que já está preparado para acolher o primeiro banho do ano de 2019, agendado para amanhã às 10h00.