Bolieiro anuncia novo programa de apoio à Comunicação Social privada nos Açores

“Para além da emergência da prorrogação do Promedia, já deliberada no último plenário da Assembleia Legislativa Regional, o Governo pretende criar um apoio extraordinário, entre janeiro e maio deste ano, para a quebra de receitas deste setor”, assegurou José Manuel Bolieiro, após receber em audiência, no Palácio de Sant’Ana, os administradores da Açormédia e Gráfica Açoreana.

“Citado em nota, o presidente do executivo açoriano, referiu ser "entendimento deste Governo de que há uma responsabilidade pública de apoiar financeiramente estes títulos”, afirmou, destacando que a imprensa regional “presta um serviço indeclinável à democracia nos Açores e à realidade da opinião publicada em cada uma das nossas ilhas”.

Sobre o apoio do Promedia, Bolieiro avançou que “hoje, mais do que no passado, revela-se insuficiente, na medida em que os desafios com que se tem confrontado a imprensa penalizam a sua receita e eventualmente as exigências da modernização, da concorrência digital, ampliando também as suas despesas”.

Para José Manuel Bolieiro, um dos objetivos neste mandato é “encontrar um novo paradigma de um regime que ajude a garantir este financiamento e este apoio público”.

De acordo com o presidente do Governo Regional, no quadro deste novo apoio, “serão aceites outras propostas para o futuro que possam induzir mais assinaturas nos jornais por parte da administração pública”, nomeadamente por parte das escolas, destacando também a fonte de receita para estas empresas que advém da publicidade institucional.